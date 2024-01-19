Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 19 января — чего ожидать метеозависимым arrow

Магнитные бури 19 января — чего ожидать метеозависимым

19 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 19 января
Женщина чувствует головную боль. Иллюстративное фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине в пятницу, 19 января, существенных магнитных бурь не предвидится. Сегодня магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Солнечная активность находится на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 19 января

В течение суток солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло 10 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С2. Подобные вспышки практически не влияют на людей и на Землю.

Геомагнитное поле сегодня тоже находится на спокойном уровне, а солнечная активность низкая. Вероятны вспышки класса М.

Солнечная активность 19 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 23.

Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Астросиноптики призывают придерживаться нескольких советов, чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на метеозависимых.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие правила:

  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, погода в Украине в пятницу, 19 января, будет со значительными потеплениями в большинстве областей. Несильные морозы предполагаются только ночью. Наиболее тепло будет в южных областях, где ожидается до +12 ºС. Вместе с потеплением придут и осадки, в виде мокрого снега и дождя.

погода
украинцы
Солнце
магнитные бури
Украина
головная боль
люди
метеозависимость

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме