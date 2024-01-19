Магнитные бури сегодня, 19 января

Женщина чувствует головную боль. Иллюстративное фото: Pexels

В Украине в пятницу, 19 января, существенных магнитных бурь не предвидится. Сегодня магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Солнечная активность находится на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 января

В течение суток солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло 10 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С2. Подобные вспышки практически не влияют на людей и на Землю.

Геомагнитное поле сегодня тоже находится на спокойном уровне, а солнечная активность низкая. Вероятны вспышки класса М.

Солнечная активность 19 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 23.

Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Астросиноптики призывают придерживаться нескольких советов, чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на метеозависимых.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие правила:

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, погода в Украине в пятницу, 19 января, будет со значительными потеплениями в большинстве областей. Несильные морозы предполагаются только ночью. Наиболее тепло будет в южных областях, где ожидается до +12 ºС. Вместе с потеплением придут и осадки, в виде мокрого снега и дождя.