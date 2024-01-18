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Народна синоптикиня Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

18 січня 2024 17:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 19 січня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 19 січня, буде зі значними потепліннями у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі. Найбільш тепло буде у південних областях, де очікується до +12 ºС. Разом з потеплінням прийдуть і опади, у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 19 січня

Найтепліша погода буде завтра на півдні України. Там передбачається від +7 ºС до +12 ºС. Трішки нижчі показники температури у центральних та східних областях, там буде вдень від +2 ºС до +7 ºС. У північних областях від -2 ºС до +2 ºС. На заході температура повітря становитиме близько 0 ºС.

На півдні та сході очікується дощ, а на заході та півночі — мокрий сніг. Щодо центральних областей, то на Вінниччині передбачається мокрий сніг, а на Полтавщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині дощитиме.

"Вдень у п'ятницю через посилення антициклону Corvin істотні опади малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині. Вітер сильний втримається лише в східних областях, на решті території — помірний", — зазначила Діденко.

Антициклон Corvin
Антициклон Corvin. Фото: Facebook / Наталка Діденко

Народна синоптикиня попереджає про небезпеку у Карпатах та на Закарпатті. Завтра там очікуються сильні опади, є загроза сходження лавин.

Погода в Києві 19 січня

Як зазначає Діденко, у Києві завтра дощитиме, а місцями йтиме мокрий сніг. Весь день у столиці буде хмарним.

Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 ºС. У Києві очікуються сильні пориви північно-західного вітру, але не штормового. Діденко зазначає, що надалі можливе похолодання у столиці.

Скриншот допису Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, в Україні завтра, 19 січня, буде хмарна погода. На півдні, сході та у Дніпропетровській області очікуються дощі.

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Україна
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