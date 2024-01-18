Прогноз погоды на 19 января от Наталки Диденко.

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 19 января, будет со значительными потеплениями в большинстве областей. Несильные морозы предполагаются только ночью. Наиболее тепло будет в южных областях, где ожидается до +12 ºС. Вместе с потеплением придут и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 19 января

Самая теплая погода будет завтра на юге Украины. Там предполагается от +7 ºС до +12 ºС. Немного ниже показатели температуры в центральных и восточных областях, там будет днем от +2 ºС до +7 ºС. В северных областях от -2 ºС до +2 ºС. На западе температура воздуха будет около 0 ºС.

На юге и востоке ожидается дождь, а на западе и севере — мокрый снег. Что касается центральных областей, то в Винницкой области предполагается мокрый снег, а на Полтавщине, Кировоградщине и Днепропетровщине будет дождь.

"Днем в пятницу из-за усиления антициклона Corvin существенные осадки маловероятны на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине. Ветер сильный удержится только в восточных областях. На остальной территории умеренный", — указала Диденко.

Антициклон Corvin. Фото: Facebook / Наталья Диденко

Народный синоптик предупреждает об опасности в Карпатах и Закарпатье. Завтра там ожидаются сильные осадки, есть угроза схождения лавин.

Погода в Киеве 19 января

Как указывает Диденко, в Киеве завтра дождь, а местами будет идти мокрый снег. Весь день в столице будет облачным.

Температура воздуха будет колебаться от -1 ºС до +1 ºС. В Киеве ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, но не штормового. Диденко отмечает, что в дальнейшем возможно похолодание в столице.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Украине завтра, 19 января, будет облачная погода. На юге, востоке и в Днепропетровской области ожидаются дожди.