Магнітні бурі в Україні у неділю, 2 червня — прогноз астросиноптиків

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в неділю, 2 червня, триватимуть, однак не такі потужні, як це було в суботу, 1 червня. Сонячна активність буде незначною, однак все ж матиме вплив на техніку та метеозалежних.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Сполучених Штатів Америки.

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Магнітні бурі 2 червня

За прогнозом фахівців, 2 червня магнітна буря, яка розпочалася 1 червня, триватиме з меншою потужністю. У суботу було зафіксовано сонячну активність із К-індексом 6 — червоний рівень небезпеки.

Також вчені прогнозують, що незначна магнітна буря продовжиться до 4 червня.

Як відомо, геомагнітні бурі класифікуються за К-індексом від 2 до 9 — що вищий показник, то сильніша буря і її вплив.

Вплив сонячної активності на Землю. Фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур

Астросиноптики наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я метеозалежних, вагітних жінок, людей із хронічними хворобами та людей поважного віку.

Тому щоб уникнути чи принаймні зменшити вплив магнітної бурі, слід дотримуватися низки рекомендацій від фахівців:

дотримуватися здорового способу життя;

більше часу проводити на природі та слідкувати за збалансованим раціоном;

займатися медитацією чи йогою;

уникати надмірного стресу;

зберігати внутрішній спокій та позитивний настрій;

достатньо відпочивати та слідкувати за якістю сну.

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Прогноз магнітних бур у червні 2024 року

Нагадаємо, що вже відомий детальний прогноз магнітних бур на червень 2024 року. Це допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

Також нещодавно на Сонці трапився потужний спалах. У зв'язку з цим червень розпочнеться з сильних магнітних бур.