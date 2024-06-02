Магнитные бури в Украине в воскресенье, 2 июня — прогноз астросиноптиков

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в воскресенье, 2 июня, будут продолжаться, однако не столь мощные, как это было в субботу, 1 июня. Солнечная активность будет незначительной, однако все же будет иметь влияние на технику и метеозависимых.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки.

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Магнитные бури 2 июня

По прогнозу специалистов, 2 июня начавшаяся 1 июня магнитная буря будет продолжаться с меньшей мощностью. В субботу была зафиксирована солнечная активность с К-индексом 6 — красный уровень опасности.

Также ученые прогнозируют, что незначительная магнитная буря продлится до 4 июня.

Как известно, геомагнитные бури классифицируются по К-индексу от 2 до 9 — чем выше показатель, тем сильнее буря и ее влияние.

Воздействие солнечной активности на Землю. Фото: freepik.com

Как избежать воздействия магнитных бурь

Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье метеозависимых, беременных женщин, людей с хроническими болезнями и людей преклонного возраста.

Поэтому во избежание или, по крайней мере, уменьшения влияние магнитной бури, следует придерживаться ряда рекомендаций от специалистов:

соблюдать здоровый образ жизни;

больше времени проводить на природе и следить за сбалансированным рационом;

заниматься медитацией или йогой;

избегать чрезмерного стресса;

сохранять внутреннее спокойствие и положительное настроение;

достаточно отдыхать и следить за качеством сна.

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Прогноз магнитных бурь в июне 2024 года

Напомним, что уже известен подробный прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года. Это поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.

Также недавно на Солнце произошла мощная вспышка. В связи с этим июнь начнется с сильных магнитных бурь.