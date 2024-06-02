Магнитные бури в Украине в воскресенье, 2 июня — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 2 июня — космический шторм будет испытывать метеозависимых
Магнитные бури в воскресенье, 2 июня, будут продолжаться, однако не столь мощные, как это было в субботу, 1 июня. Солнечная активность будет незначительной, однако все же будет иметь влияние на технику и метеозависимых.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки.
Магнитные бури 2 июня
По прогнозу специалистов, 2 июня начавшаяся 1 июня магнитная буря будет продолжаться с меньшей мощностью. В субботу была зафиксирована солнечная активность с К-индексом 6 — красный уровень опасности.
Также ученые прогнозируют, что незначительная магнитная буря продлится до 4 июня.
Как известно, геомагнитные бури классифицируются по К-индексу от 2 до 9 — чем выше показатель, тем сильнее буря и ее влияние.
Как избежать воздействия магнитных бурь
Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье метеозависимых, беременных женщин, людей с хроническими болезнями и людей преклонного возраста.
Поэтому во избежание или, по крайней мере, уменьшения влияние магнитной бури, следует придерживаться ряда рекомендаций от специалистов:
- соблюдать здоровый образ жизни;
- больше времени проводить на природе и следить за сбалансированным рационом;
- заниматься медитацией или йогой;
- избегать чрезмерного стресса;
- сохранять внутреннее спокойствие и положительное настроение;
- достаточно отдыхать и следить за качеством сна.
Прогноз магнитных бурь в июне 2024 года
Напомним, что уже известен подробный прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года. Это поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.
Также недавно на Солнце произошла мощная вспышка. В связи с этим июнь начнется с сильных магнитных бурь.
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