Магнітні бурі в Україні сьогодні, 2 травня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у четвер, 2 травня, знову накриє Землю. Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу М1, які впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 2 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 34.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;

якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний;

пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої;

намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю;

додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).

Нагадаємо, травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів.

Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.