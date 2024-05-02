Магнітні бурі в Україні сьогодні, 2 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 2 травня — яка небезпека очікується з космосу
Магнітна буря у четвер, 2 травня, знову накриє Землю. Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 травня
За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу М1, які впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле буде на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 2 травня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 34.
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:
- намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
- якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний;
- пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої;
- намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю;
- додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).
Нагадаємо, травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів.
Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.
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