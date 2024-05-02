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Магнітні бурі 2 травня — яка небезпека очікується з космосу

2 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 2 травня — прогноз астросиноптиків
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря у четвер, 2 травня, знову накриє Землю. Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 травня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу М1, які впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 2 травня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 34.
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Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

  • намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
  • якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний;
  • пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої;
  • намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю;
  • додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).

Нагадаємо, травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів. 

Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль

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