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Магнитные бури 2 мая — какая опасность ожидается из космоса

2 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 2 мая — прогноз астросиноптиков
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитная буря в четверг, 2 мая, снова накроет Землю. Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М1, влияющих на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 2 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 34.
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь:

  • старайтесь отменить дела, которые требуют повышенного внимания, затрат сил и энергии;
  • если самочувствие ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или же возьмите выходной;
  • позже когда тело адаптируется к погодным условиям, вы сможете сделать все необходимое в хорошем самочувствии и настроении;
  • старайтесь есть больше овощей, сделайте рацион легче, пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, наоборот, уменьшайте), откажитесь от жирного, острого, кофе и алкоголя;
  • добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и другие).

Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

Ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

погода
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
головная боль

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