Магнитные бури в Украине сегодня, 2 мая — прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря в четверг, 2 мая, снова накроет Землю. Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М1, влияющих на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 2 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 34.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь:

старайтесь отменить дела, которые требуют повышенного внимания, затрат сил и энергии;

если самочувствие ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или же возьмите выходной;

позже когда тело адаптируется к погодным условиям, вы сможете сделать все необходимое в хорошем самочувствии и настроении;

старайтесь есть больше овощей, сделайте рацион легче, пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, наоборот, уменьшайте), откажитесь от жирного, острого, кофе и алкоголя;

добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и другие).

Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

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