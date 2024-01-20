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Магнітні бурі 20 січня — до чого готуватися метеозалежним

20 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 20 січня
Головний біль у жінки. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У суботу, 20 січня, в Україні не очікується значних магнітних бурь. Втім, магнітосфера Землі знаходиться у легкому збудженому стані, а за останню добу сонячна активність була досить низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 січня

За минулі 24 години рівень сонячної активності залишався зниженим. У цей період було зафіксовано вісім спалахів класу С на Сонці, найпотужніша з яких досягла класу С5. Спалахи такого роду зазвичай не мають помітного впливу на Землю.

Передбачається, що в суботу, 20 січня, стан геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до трохи нестійкого. Очікується, що сонячна активність залишатиметься на низькому рівні, при цьому не виключається можливість спалахів класу М.

Сонячна активність 20 січня

  • Імовірність невеликої геомагнітної бурі — 5%
  • Імовірність сильної геомагнітної бурі — 1%.
  • Можливість спалаху на Сонці класу М — 30%.
  • Шанс спалаху на Сонці класу Х — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 23.
Магнітні бурі 20 січня
Головний біль через магнітні бурі. Фото:
depositphotos.com

Як захиститися від впливу магнітних бурь для метеозалежних

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я деяких людей. Астрофізики радять дотримуватися кількох рекомендацій для мінімізації впливу магнітних бур на метеозалежні.

Для зменшення впливу магнітних бур рекомендується:

  • уникати надмірного вживання кофеїну та алкоголю;
  • збільшити час відпочинку та уникати надмірних навантажень;
  • дотримуватись регулярного режиму дня;
  • обмежити фізичне та емоційне навантаження;
  • харчуватися здоровою їжею;
  • спати достатньо, не менше 7-8 годин на добу;
  • частіше гуляти на свіжому повітрі та знаходити приводи для позитивних емоцій.

Нагадаємо, що найближчими днями, 20 та 21 січня, в Україні знову очікується похолодання. У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, очікується у центральних областях, на півдні та південному сході. Уночі місцями можливі морози до -10 °C.

На південному сході буде тепло, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях +2...+4°C. Проте завтра у центральних областях, на півдні та південному сході очікується мокрий сніг, місцями з дощем.

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Сонце
магнітні бурі
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головний біль

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