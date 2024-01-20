Магнитные бури сегодня, 20 января

Головная боль у женщины. Фото: depositphotos.com

В субботу, 20 января, в Украине не ожидается значительных магнитных бурь. Впрочем, магнитосфера Земли находится в легком возбужденном состоянии, а за последние сутки солнечная активность была на довольно низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 20 января

За прошедшие 24 часа уровень солнечной активности оставался сниженным. В этот период было зафиксировано восемь вспышек класса С на Солнце, самая мощная из которых достигла класса С5. Вспышки такого рода обычно не оказывают заметного воздействия на Землю.

Предполагается, что в субботу, 20 января, состояние геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до слегка неустойчивого. Ожидается, что солнечная активность будет оставаться на низком уровне, при этом не исключается возможность вспышек класса М.

Солнечная активность 20 января

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Возможность вспышки на Солнце класса М — 30%.

Шанс вспышки на Солнце класса Х — 5%.

Количество солнечных пятен — 23.

Головная боль из-за магнитных бурь. Фото:

depositphotos.com

Как защититься от воздействия магнитных бурь для метеозависимых

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье некоторых людей. Астрофизики советуют придерживаться нескольких рекомендаций для минимизации влияния магнитных бурь на метеозависимых.

Для уменьшения воздействия магнитных бурь рекомендуется:

избегать чрезмерного употребления кофеина и алкоголя;

увеличить время отдыха и избегать чрезмерных нагрузок;

соблюдать регулярный режим дня;

ограничить физическую и эмоциональную нагрузку;

питаться здоровой пищей;

спать достаточно, не менее 7-8 часов в сутки;

чаще гулять на свежем воздухе и находить поводы для положительных эмоций.

Напомним, что в ближайшие дни, 20 и 21 января, в Украине снова ожидается похолодание. В субботу мокрый снег, местами с дождем, ожидается в центральных областях, на юге и юго-востоке. А ночью местами возможны морозы до -10 °C.

На юго-востоке будет тепло, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях +2...+4 °C. Однако завтра в центральных областях, на юге и юго-востоке ожидается мокрый снег, местами с дождем.