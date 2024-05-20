Магнітні бурі в Україні у понеділок, 20 травня — прогноз астросиноптиків

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в понеділок, 20 травня, сколихнуть здоров'я метеозалежних. Магнітосфера нашої планети буде неспокійною. За добу сонячна активність була низькою — на Сонці сталося 9 спалахів класу С7.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 20 травня

Астросиноптики прогнозують, що геомагнітне поле Землі коливатиметься від спокійного рівня до незначної бурі. Активність на Сонці буде помірною, можливі спалахи X-класу.

Сонячна активність на 20 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%.

Кількість сонячних плям — 64.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Як вберегтися метеозалежним

Магнітні бурі можуть негативно впливати на метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та тих, хто має хронічні захворювання. Тому, щоб зменшити вплив магнітних бур на своє самопочуття, потрібно:

висипатися — спати не менш 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня.

Нагадаємо, що впродовж травня від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

Також ми повідомляли, що через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.