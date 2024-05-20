Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 20 травня — насувається небезпечний шторм arrow

Магнітні бурі 20 травня — насувається небезпечний шторм

20 травня 2024 04:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні у понеділок, 20 травня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в понеділок, 20 травня, сколихнуть здоров'я метеозалежних. Магнітосфера нашої планети буде неспокійною. За добу сонячна активність була низькою — на Сонці сталося 9 спалахів класу С7.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 20 травня

Астросиноптики прогнозують, що геомагнітне поле Землі коливатиметься від спокійного рівня до незначної бурі. Активність на Сонці буде помірною, можливі спалахи X-класу.

Сонячна активність на 20 травня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%.
  • Кількість сонячних плям — 64.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Як вберегтися метеозалежним

Магнітні бурі можуть негативно впливати на метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та тих, хто має хронічні захворювання. Тому, щоб зменшити вплив магнітних бур на своє самопочуття, потрібно:

  • висипатися — спати не менш 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня.

Нагадаємо, що впродовж травня від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

Також ми повідомляли, що через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
прогнози
головний біль
метеозалежність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку