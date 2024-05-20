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Магнитные бури 20 мая — надвигается опасный шторм

20 мая 2024 04:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в понедельник, 20 мая — прогноз астросиноптиков
Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в понедельник, 20 мая, встряхнут здоровье метеозависимых. Магнитосфера нашей планеты будет неспокойной. За сутки солнечная активность была низкой — на Солнце произошло 9 вспышек класса С7.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 мая

Астросиноптики прогнозируют, что геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного уровня до незначительной бури. Активность на Солнце будет умеренной, возможны вспышки X-класса.

Солнечная активность на 20 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.
  • Количество солнечных пятен — 64.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как уберечься метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и имеющих хронические заболевания. Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое самочувствие, нужно:

  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня.

Напомним, что в течение мая от нашего капризного Солнца следует ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.

космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
прогнозы
головная боль
метеозависимость

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