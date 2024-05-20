Магнитные бури в Украине в понедельник, 20 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 20 мая — надвигается опасный шторм
Магнитные бури в понедельник, 20 мая, встряхнут здоровье метеозависимых. Магнитосфера нашей планеты будет неспокойной. За сутки солнечная активность была низкой — на Солнце произошло 9 вспышек класса С7.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 мая
Астросиноптики прогнозируют, что геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного уровня до незначительной бури. Активность на Солнце будет умеренной, возможны вспышки X-класса.
Солнечная активность на 20 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.
- Количество солнечных пятен — 64.
Как уберечься метеозависимым
Магнитные бури могут негативно влиять на метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и имеющих хронические заболевания. Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое самочувствие, нужно:
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня.
Напомним, что в течение мая от нашего капризного Солнца следует ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.
Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.
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