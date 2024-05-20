Магнитные бури в Украине в понедельник, 20 мая — прогноз астросиноптиков

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Магнитные бури в понедельник, 20 мая, встряхнут здоровье метеозависимых. Магнитосфера нашей планеты будет неспокойной. За сутки солнечная активность была низкой — на Солнце произошло 9 вспышек класса С7.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 мая

Астросиноптики прогнозируют, что геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного уровня до незначительной бури. Активность на Солнце будет умеренной, возможны вспышки X-класса.

Солнечная активность на 20 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.

Количество солнечных пятен — 64.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как уберечься метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и имеющих хронические заболевания. Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое самочувствие, нужно:

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня.

Напомним, что в течение мая от нашего капризного Солнца следует ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.