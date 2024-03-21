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Магнітні бурі 21 березня сколихнуть метеозалежних — як вберегтись

21 березня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 21 березня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від сильного головного болю. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в четвер, 21 березня, мучитимуть українців. Геомагнітне поле нашої планети перебуватиме на незначному штормову рівні. Є ймовірність спалахів класу М.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 21 березня

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи впливають на людський організм", — зазначили астросиноптики.

Сонячна активність на 21 березня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 53.
Дівчина страждає від впливу магнітних бур
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють експерти.

Тому аби уникнути впливу магнітних бур на своє здоров'я та самопочуття, слід дотримуватись низки рекомендацій:

  • менше вживайте жирного, смаженого та гострого, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • не зловживайте кавою, алкоголем, сигаретами, кальяном та енергетиками, віддайте перевагу воді та трав'яному чаю;
  • частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;
  • не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.

Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму.

Також ми писали, що магнітні бурі можуть спричинити безсоння в метеозалежних людей. Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як із ним впоратись.

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
небезпека
шкода
Земля

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