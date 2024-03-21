Магнітні бурі в Україні сьогодні, 21 березня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 21 березня сколихнуть метеозалежних — як вберегтись
Магнітні бурі в четвер, 21 березня, мучитимуть українців. Геомагнітне поле нашої планети перебуватиме на незначному штормову рівні. Є ймовірність спалахів класу М.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 березня
"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи впливають на людський організм", — зазначили астросиноптики.
Сонячна активність на 21 березня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 53.
Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур
"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють експерти.
Тому аби уникнути впливу магнітних бур на своє здоров'я та самопочуття, слід дотримуватись низки рекомендацій:
- менше вживайте жирного, смаженого та гострого, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
- не зловживайте кавою, алкоголем, сигаретами, кальяном та енергетиками, віддайте перевагу воді та трав'яному чаю;
- частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;
- не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму.
Також ми писали, що магнітні бурі можуть спричинити безсоння в метеозалежних людей. Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як із ним впоратись.
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