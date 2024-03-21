Магнитные бури в Украине сегодня, 21 марта — прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от сильной головной боли. Фото: freepik.com

Магнитные бури в четверг, 21 марта, будут мучить украинцев. Геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на незначительном штормовом уровне. Есть вероятность вспышек класса М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 марта

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки влияют на человеческий организм", — отметили астросиноптики.

Солнечная активность на 21 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 53.

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как метеозависимым избежать воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют эксперты.

Поэтому во избежание влияния магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие следует соблюдать ряд рекомендаций:

меньше употребляйте жирное, жареное и острое, добавьте в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

не злоупотребляйте кофе, алкоголем, сигаретами, кальяном и энергетиками, отдайте предпочтение воде и травяному чаю;

чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;

не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Нужно следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

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