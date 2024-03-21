Магнитные бури в Украине сегодня, 21 марта — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 21 марта встряхнут метеозависимых — как уберечься
Магнитные бури в четверг, 21 марта, будут мучить украинцев. Геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на незначительном штормовом уровне. Есть вероятность вспышек класса М.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 марта
"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки влияют на человеческий организм", — отметили астросиноптики.
Солнечная активность на 21 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 53.
Как метеозависимым избежать воздействия магнитных бурь
"Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют эксперты.
Поэтому во избежание влияния магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие следует соблюдать ряд рекомендаций:
- меньше употребляйте жирное, жареное и острое, добавьте в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
- не злоупотребляйте кофе, алкоголем, сигаретами, кальяном и энергетиками, отдайте предпочтение воде и травяному чаю;
- чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;
- не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.
Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Нужно следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.
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