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Магнітні бурі 21 лютого — чи є загроза здоров'ю для метеозалежних

21 лютого 2024 05:48
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 21 лютого — до чого приготуватися метеозалежним
Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у середу, 21 лютого, не турбуватимуть українців. Магнітосфера Землі наразі перебуває у спокійному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 21 лютого

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Впродовж доби на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С, серед них максимальним був С6. Проте такі явища не впливають на організм людини.

"Очікується, що в середу, 21 лютого, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу", — йдеться у повідомленні. 

Сонячна активність на 21 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 14.

Поради для запобігання впливу магнітних бур на здоров'я людини

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на організм людини. Тому варто дотримуватися спеціальних порад, які допоможуть вберегтися від наслідків магнітних бур на здоров'я людини. 

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Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

Як пережити магнітні бурі:

  • рекомендовано в ці дні збільшити фізичне навантаження та більше проводити часу на свіжому повітрі;
  • не варто споживати шкідливу їжу, особливо смажену, гостру, солону або солодку;
  • краще відмовитися від кави, алкогольних та енергетичних напоїв;
  • їсти більше фруктів, овочів, зелені та риби;
  • пити не менше 1,5 літра води на день. 

Як повідомлялось, вчора, 20 лютого, магнітних бур не передбачалось, адже магнітосфера земної кулі перебуває у спокійному стані. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в 2024 році в коханні може не пощастити трьом знакам Зодіаку, яким саме — читайте в нашому матеріалі.

земля
Сонце
планета
магнітні бурі
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люди

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