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Магнитные бури 21 февраля — есть ли угроза здоровью для метеозависимых

21 февраля 2024 05:48
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 21 февраля — к чему приготовиться метеозависимым
Женщине болит голова. Иллюстративное фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в среду, 21 февраля, не будут беспокоить украинцев. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 21 февраля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение суток на Солнце произошло пять вспышек класса С, среди них максимальной была С6. Однако такие явления не влияют на организм человека.

"Ожидается, что в среду, 21 февраля, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 21 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 14.

Советы по предотвращению воздействия магнитных бурь на здоровье человека

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на организм человека. Поэтому следует соблюдать специальные советы, которые помогут уберечься от последствий магнитных бурь на здоровье человека.

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Женщине болит голова. Иллюстративное фото: pixabay

Как пережить магнитные бури:

  • рекомендовано в эти дни увеличить физическую нагрузку и проводить больше времени на свежем воздухе;
  • не следует употреблять вредную пищу, особенно жареную, острую, соленую или сладкую;
  • лучше отказаться от кофе, алкогольных и энергетических напитков;
  • есть больше фруктов, овощей, зелени и рыбы;
  • пить не менее 1,5 литра воды в день.

Как сообщалось, вчера, 20 февраля, магнитных бурь не предполагалось, ведь магнитосфера земного шара находится в спокойном состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что в 2024 году в любви может не повезти трем знакам Зодиака, каким именно — читайте в нашем материале.

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