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Магнітні бурі 21 травня — метеозалежних попереджають про чергову небезпеку

21 травня 2024 04:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні у вівторок, 21 травня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у вівторок, 21 травня, продовжать мучити метеозалежних. Магнітосфера нашої планети й далі буде неспокійною. Упродовж дня сонячна активність була помірною — на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М2.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 травня

За прогнозом астросиноптиків, геомагнітне поле Землі буде на незначному штормовому рівні. Активність на Сонці буде низькою з можливістю спалахів М-класу, а також невеликою ймовірністю X-класу.

Сонячна активність на 21 травня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 58.
Як уникнути впливу магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — повідомляють астросиноптики.

Таким чином, аби уникнути впливу магнітних бур на своє здоров'я, лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій:

  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • висипатися — спати не менш 7-8 годин.

Нагадаємо, що впродовж травня очікується ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

Також ми повідомляли, що через сильні магнітні бурі над Одеською областю українці помітили багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.

погода
земля
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі

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