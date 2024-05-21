Магнітні бурі в Україні у вівторок, 21 травня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Магнітні бурі у вівторок, 21 травня, продовжать мучити метеозалежних. Магнітосфера нашої планети й далі буде неспокійною. Упродовж дня сонячна активність була помірною — на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М2.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 травня

За прогнозом астросиноптиків, геомагнітне поле Землі буде на незначному штормовому рівні. Активність на Сонці буде низькою з можливістю спалахів М-класу, а також невеликою ймовірністю X-класу.

Сонячна активність на 21 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 58.

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — повідомляють астросиноптики.

Таким чином, аби уникнути впливу магнітних бур на своє здоров'я, лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій:

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

висипатися — спати не менш 7-8 годин.

Нагадаємо, що впродовж травня очікується ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

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