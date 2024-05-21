Магнитные бури в Украине во вторник, 21 мая — прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури во вторник, 21 мая, продолжат мучить метеозависимых. Магнитосфера нашей планеты и дальше будет неспокойной. В течение дня солнечная активность была умеренной — на Солнце произошло девять вспышек класса М2.

Об этом сообщает Meteoprog.

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По прогнозу астросиноптиков, геомагнитное поле Земли будет на незначительном штормовом уровне. Активность на Солнце будет низкой с возможностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью X-класса.

Солнечная активность на 21 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 58.

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как избежать воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают астросиноптики.

Таким образом, чтобы избежать влияния магнитных бурь на свое здоровье, врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.