Магнитные бури в Украине во вторник, 21 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 21 мая — метеозависимых предупреждают об очередной опасности
Магнитные бури во вторник, 21 мая, продолжат мучить метеозависимых. Магнитосфера нашей планеты и дальше будет неспокойной. В течение дня солнечная активность была умеренной — на Солнце произошло девять вспышек класса М2.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 мая
По прогнозу астросиноптиков, геомагнитное поле Земли будет на незначительном штормовом уровне. Активность на Солнце будет низкой с возможностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью X-класса.
Солнечная активность на 21 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 58.
Как избежать воздействия магнитных бурь
"Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают астросиноптики.
Таким образом, чтобы избежать влияния магнитных бурь на свое здоровье, врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.
Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.
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