Магнітні бурі сьогодні, 25 лютого, — до чого готуватися метеозалежним

Дівчина страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

Магніті бурі у неділю, 25 лютого, потурбують українців. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, а упродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 25 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Так, лише за 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу Х, максимальним з яких був спалах Х6. Такі спалахи значно можуть впливати на людський організм.

Прогнозується, що геомагнітне поле 25 лютого перебуватиме на значному штормовому рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 25 лютого

імовірність малого геомагнітного шторму — 10%,

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%,

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%,

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%,

кількість сонячних плям — 51.

Як вберегтися від магнітних бур — найефективніші поради

Синоптики зазначили, що магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, а вчасні попередження допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці зафіксували два потужні спалахи. Астрономи віднесли до найсильнішої категорії X.

Також ми писали про те, що Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю в середу, 21 лютого. Його падіння відбулося природним чином: супутник згорів, увійшовши в атмосферу Землі.