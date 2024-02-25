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Магнитные бури 25 февраля — из космоса ожидается мощная опасность

25 февраля 2024 08:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 25 февраля, — к чему готовиться метеозависимым
Девушка страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнити бури в воскресенье, 25 февраля, побеспокоят украинцев. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, а за последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 25 февраля

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. Так, только за 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса Х, максимальной из которых была вспышка Х6. Такие вспышки могут значительно влиять на человеческий организм.

Прогнозируется, что геомагнитное поле 25 февраля будет находиться на значительном штормовом уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

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Девушка страдает сильной головной болью. Источник: freepik

Солнечная активность на 25 февраля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%,
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%,
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%,
  • количество солнечных пятен — 51.

Как уберечься от магнитных бурь — самые эффективные советы

Синоптики отметили, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а своевременные предупреждения помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, недавно на Солнце зафиксировали две мощные вспышки. Астрономы отнесли к сильнейшей категории X.

Также мы писали о том, что Европейский спутник, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю в среду, 21 февраля. Его падение произошло естественным образом: спутник сгорел, войдя в атмосферу Земли.

погода
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космос
магнитные бури
головная боль
мигрень

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