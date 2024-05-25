Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 25 травня — метеозалежним варто поберегтися arrow

Магнітні бурі 25 травня — метеозалежним варто поберегтися

25 травня 2024 04:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Магнітні бурі 25 травня — метеозалежним варто поберегтися
Хлопець страждає від головного болю. Фото ілюстративне: freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У суботу, 25 травня, варто очікувати незначної магнітної бурі. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.

Про це повідомляє Meteoagent

Читайте також:

Магнітні бурі 25 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на високому рівні. Протягом останньої доби на Сонці відбулося 7 спалахів класу М4, які вплинули на Землю.

Очікується, що в суботу, 25 травня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 25 травня 2024 року:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 37.
магнітні бурі
Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pexels

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі здатні мати негативний вплив на стан здоров'я людини. Аби не страждати від їх впливу, дотримуйтеся наступних правил:

  • замініть каву, алкогольні напої, сигарети, кальян і енергетики більшою кількістю води, зеленого чаю та домашніх компотів.
  • уникайте виснажливих фізичних вправ, але не відмовляйтеся від помірної активності або коротких прогулянок, які будуть корисними.
  • намагайтеся проводити якомога більше часу на відкритому повітрі. Якщо такої моєливості нема — регулярно провітрюйте приміщення.
  • обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі, натомість додайте до свого меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • перед сном прийміть контрастний душ, що допоможе вам швидше заснути й забезпечить приємний нічний відпочинок.

Нагадаємо, що впродовж травня очікується ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

Також ми повідомляли, що через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо

погода
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
Україна
прогнози
люди
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця