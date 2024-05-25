Магнітні бурі 25 травня — метеозалежним варто поберегтися

Хлопець страждає від головного болю. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 25 травня, варто очікувати незначної магнітної бурі. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 25 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на високому рівні. Протягом останньої доби на Сонці відбулося 7 спалахів класу М4, які вплинули на Землю.

Очікується, що в суботу, 25 травня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 25 травня 2024 року:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 37.

Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pexels

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі здатні мати негативний вплив на стан здоров'я людини. Аби не страждати від їх впливу, дотримуйтеся наступних правил:

замініть каву, алкогольні напої, сигарети, кальян і енергетики більшою кількістю води, зеленого чаю та домашніх компотів.

уникайте виснажливих фізичних вправ, але не відмовляйтеся від помірної активності або коротких прогулянок, які будуть корисними.

намагайтеся проводити якомога більше часу на відкритому повітрі. Якщо такої моєливості нема — регулярно провітрюйте приміщення.

обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі, натомість додайте до свого меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

перед сном прийміть контрастний душ, що допоможе вам швидше заснути й забезпечить приємний нічний відпочинок.

Нагадаємо, що впродовж травня очікується ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

Також ми повідомляли, що через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо.