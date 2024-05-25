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Магнитные бури 25 мая — метеозависимым стоит поберечься

25 мая 2024 04:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Магнитные бури 25 мая — метеозависимым стоит поберечься
Парень страдает от головных болей. Фото иллюстративный: freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В субботу, 25 мая, следует ожидать незначительной магнитной бури. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 25 мая

За последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М4, которые повлияли на Землю.

Ожидается, что в субботу, 25 мая, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 25 мая 2024:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 37.
магнитные бури
Женщина болит голову. Иллюстративное фото: pexels

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури способны оказать негативное влияние на состояние здоровья человека. Чтобы не страдать от их влияния, соблюдайте следующие правила:

  • замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики большим количеством воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • избегайте изнурительных физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.
  • старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Если такого моления нет — регулярно проветривайте помещение.
  • ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого добавьте в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • перед сном примите контрастный душ, что поможет вам поскорее заснуть и обеспечит приятный ночной отдых.

Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо.

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