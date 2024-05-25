Магнитные бури 25 мая — метеозависимым стоит поберечься
В субботу, 25 мая, следует ожидать незначительной магнитной бури. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 25 мая
За последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М4, которые повлияли на Землю.
Ожидается, что в субботу, 25 мая, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 25 мая 2024:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 37.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури способны оказать негативное влияние на состояние здоровья человека. Чтобы не страдать от их влияния, соблюдайте следующие правила:
- замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики большим количеством воды, зеленого чая и домашних компотов.
- избегайте изнурительных физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.
- старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Если такого моления нет — регулярно проветривайте помещение.
- ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого добавьте в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- перед сном примите контрастный душ, что поможет вам поскорее заснуть и обеспечит приятный ночной отдых.
Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.
Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо.
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