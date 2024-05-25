Магнитные бури 25 мая — метеозависимым стоит поберечься

Парень страдает от головных болей. Фото иллюстративный: freepik

В субботу, 25 мая, следует ожидать незначительной магнитной бури. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 25 мая

За последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М4, которые повлияли на Землю.

Ожидается, что в субботу, 25 мая, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 25 мая 2024:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 37.

Женщина болит голову. Иллюстративное фото: pexels

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури способны оказать негативное влияние на состояние здоровья человека. Чтобы не страдать от их влияния, соблюдайте следующие правила:

замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики большим количеством воды, зеленого чая и домашних компотов.

избегайте изнурительных физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.

старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Если такого моления нет — регулярно проветривайте помещение.

ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого добавьте в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

перед сном примите контрастный душ, что поможет вам поскорее заснуть и обеспечит приятный ночной отдых.

Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо.