Магнітні бурі 27 травня — метеозалежним варто готуватися до гіршого

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Фото: freepik

У понеділок, 27 травня, варто очікувати на магнітну бурю. При цьому магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 27 травня

Останні 24 години сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу С5, які не впливають на Землю.

Можливо, що в понеділок, 27 травня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 27 травня 2024 року:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 36.

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на стан здоров'я людини. Аби не страждати від їх впливу, дотримуйтеся наступних правил:

замініть каву, алкогольні напої, сигарети, кальян і енергетики більшою кількістю води, зеленого чаю та домашніх компотів.

варто уникати виснажливих фізичних вправ, але не відмовляйтеся від помірної активності або коротких прогулянок, які будуть корисними.

намагайтеся проводити якомога більше часу на відкритому повітрі. Якщо такої можливості нема — регулярно провітрюйте приміщення.

обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі, натомість додайте до свого меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

перед сном можна прийняти контрастний душ, що допоможе швидше заснути й забезпечить приємний нічний відпочинок.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.