Магнітні бурі 27 травня — метеозалежним варто готуватися до гіршого
У понеділок, 27 травня, варто очікувати на магнітну бурю. При цьому магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані.
Про це повідомляє Meteoagent.
Магнітні бурі 27 травня
Останні 24 години сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу С5, які не впливають на Землю.
Можливо, що в понеділок, 27 травня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 27 травня 2024 року:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 36.
Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на стан здоров'я людини. Аби не страждати від їх впливу, дотримуйтеся наступних правил:
- замініть каву, алкогольні напої, сигарети, кальян і енергетики більшою кількістю води, зеленого чаю та домашніх компотів.
- варто уникати виснажливих фізичних вправ, але не відмовляйтеся від помірної активності або коротких прогулянок, які будуть корисними.
- намагайтеся проводити якомога більше часу на відкритому повітрі. Якщо такої можливості нема — регулярно провітрюйте приміщення.
- обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі, натомість додайте до свого меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
- перед сном можна прийняти контрастний душ, що допоможе швидше заснути й забезпечить приємний нічний відпочинок.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.
Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
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