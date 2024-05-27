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Магнитные бури 27 мая — метеозависимым стоит готовиться к худшему

27 мая 2024 04:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Магнитные бури 27 мая — метеозависимым стоит готовиться к худшему
Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Фото: freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В понедельник, 27 мая, стоит ожидать магнитной бури. При этом магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 27 мая

Последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С5, не влияющих на Землю.

Возможно, что в понедельник, 27 мая, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 27 мая 2024 года:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 36.
магнитные бури
Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как метеозависимым избежать воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. Чтобы не страдать от их влияния, соблюдайте следующие правила:

  • замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики большим количеством воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • следует избегать изнурительных физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.
  • старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Если такой возможности нет – регулярно проветривайте помещение.
  • ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого добавьте в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • перед сном можно принять контрастный душ, который поможет быстрее уснуть и обеспечит приятный ночной отдых.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Также мы писали о том, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

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