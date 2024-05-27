Магнитные бури 27 мая — метеозависимым стоит готовиться к худшему
В понедельник, 27 мая, стоит ожидать магнитной бури. При этом магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 27 мая
Последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С5, не влияющих на Землю.
Возможно, что в понедельник, 27 мая, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 27 мая 2024 года:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 36.
Как метеозависимым избежать воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. Чтобы не страдать от их влияния, соблюдайте следующие правила:
- замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики большим количеством воды, зеленого чая и домашних компотов.
- следует избегать изнурительных физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.
- старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Если такой возможности нет – регулярно проветривайте помещение.
- ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого добавьте в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- перед сном можно принять контрастный душ, который поможет быстрее уснуть и обеспечит приятный ночной отдых.
Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.
Также мы писали о том, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Читайте Новини.LIVE!