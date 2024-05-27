Магнитные бури 27 мая — метеозависимым стоит готовиться к худшему

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Фото: freepik

В понедельник, 27 мая, стоит ожидать магнитной бури. При этом магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С5, не влияющих на Землю.

Возможно, что в понедельник, 27 мая, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 27 мая 2024 года:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 36.

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как метеозависимым избежать воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. Чтобы не страдать от их влияния, соблюдайте следующие правила:

замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики большим количеством воды, зеленого чая и домашних компотов.

следует избегать изнурительных физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.

старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Если такой возможности нет – регулярно проветривайте помещение.

ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого добавьте в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

перед сном можно принять контрастный душ, который поможет быстрее уснуть и обеспечит приятный ночной отдых.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Также мы писали о том, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.