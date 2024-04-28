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Магнітні бурі 28 квітня — чи варто хвилюватися метеозалежним

28 квітня 2024 04:30
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Магнітні бурі в Україні сьогодні, 28 квітня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Магнітні бурі в неділю, 28 квітня, продовжать тривожити метеозалежних українців. Очікується сонячна активність із К-індексом 4, тобто сильне магнітне хвилювання.

Про це повідомляє Meteoagent

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Магнітні бурі 28 квітня

Астросиноптики прогнозують сонячну активність із К-індексом 4. Це жовтий рівень небезпеки, яка протримається ще один день, а вже 30 квітня піде на спад. Через таку магнітну бурю в метеозалежних людей можуть виникати головний біль, перепади настрою, стрибки тиску, безсоння тощо.

Магнітні бурі 28 квітня — чи варто хвилюватися метеозалежним - фото 1
Прогноз магнітних бур на 28 квітня від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 28 квітня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 38.

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним

Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

  • мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
  • спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, у четвер 25 квітня Землю накрила потужна магнітна буря, яка тривала включно до 27 квітня. Також ми писали про трав'яні чаї, які варто додати до раціону, аби покращити свій емоційний стан та позбутися відчуття стресу.

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
прогнози
головний біль
Земля

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