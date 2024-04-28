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Магнитные бури 28 апреля — стоит ли волноваться метеозависимым

28 апреля 2024 04:30
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Чекарёва Мария
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 28 апреля — прогноз астросиноптиков
Женщина страдает от головной боли. Фото: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Магнитные бури в воскресенье, 28 апреля, продолжат тревожить метеозависимых украинцев. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4, то есть сильное магнитное волнение.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Астросиноптики прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4. Это желтый уровень опасности, которая продлится еще один день, а уже 30 апреля пойдет на спад. Из-за такой магнитной бури у метеозависимых людей могут возникать головные боли, перепады настроения, скачки давления, бессонница и так далее.

Магнитные бури 28 апреля — стоит ли волноваться метеозависимым - фото 1
Прогноз магнитных бурь на 28 апреля от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 28 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 38.

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

  • минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
  • спать не менее 7–8 часов в сутки.

Напомним, в четверг 25 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжалась включительно до 27 апреля. Также мы писали о травяных чаях, которые следует добавить в рацион, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние и избавиться от ощущения стресса.

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магнитные бури
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