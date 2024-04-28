Магнитные бури в Украине сегодня, 28 апреля — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 28 апреля — стоит ли волноваться метеозависимым
Магнитные бури в воскресенье, 28 апреля, продолжат тревожить метеозависимых украинцев. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4, то есть сильное магнитное волнение.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 28 апреля
Астросиноптики прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4. Это желтый уровень опасности, которая продлится еще один день, а уже 30 апреля пойдет на спад. Из-за такой магнитной бури у метеозависимых людей могут возникать головные боли, перепады настроения, скачки давления, бессонница и так далее.
Солнечная активность на 28 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 38.
Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым
Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
- минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
- соблюдать режим дня;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
- спать не менее 7–8 часов в сутки.
Напомним, в четверг 25 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжалась включительно до 27 апреля. Также мы писали о травяных чаях, которые следует добавить в рацион, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние и избавиться от ощущения стресса.
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