Магнитные бури в Украине сегодня, 28 апреля — прогноз астросиноптиков

Женщина страдает от головной боли. Фото: depositphotos.com

Магнитные бури в воскресенье, 28 апреля, продолжат тревожить метеозависимых украинцев. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4, то есть сильное магнитное волнение.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 28 апреля

Астросиноптики прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4. Это желтый уровень опасности, которая продлится еще один день, а уже 30 апреля пойдет на спад. Из-за такой магнитной бури у метеозависимых людей могут возникать головные боли, перепады настроения, скачки давления, бессонница и так далее.

Прогноз магнитных бурь на 28 апреля от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 28 апреля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 38.

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

минимизировать употребление кофеина и алкоголя;

соблюдать режим дня;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;

спать не менее 7–8 часов в сутки.

Напомним, в четверг 25 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжалась включительно до 27 апреля. Также мы писали о травяных чаях, которые следует добавить в рацион, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние и избавиться от ощущения стресса.