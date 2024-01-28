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Магнітні бурі 28 січня — чого очікувати метеозалежним

28 січня 2024 06:51
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 28 січня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У неділю, 28 січня, магнітна буря не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 січня

За останні 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу С, максимальним з них був С9. Вони не мають сильного впливу на організм людини.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на помірно активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 28 січня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 24.
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Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Як уберегтися від магнітних бур

Медики зазначають, що магнітне поле впливає на швидкість реакції й роботу серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі у серці, мігрені й слабкість. Аби полегшити вплив магнітних бур на організм, варто:

  • відмовитися від алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі;
  • частіше бути на свіжому повітрі;
  • раніше лягати спати;
  • уникати стресів.

Нагадаємо, кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних його формах та проявах. Далеко не останню роль у цьому відіграло наше Сонце, яке є жовтим карликом. Проте, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика. Ця подія знищить світ, який ми знаємо, та усе живе. Але вчені стверджують, що нове життя може виникнути знову. 

Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло, — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень. 

земля
Сонце
магнітні бурі
головний біль
люди

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