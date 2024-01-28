Магнітні бурі сьогодні, 28 січня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У неділю, 28 січня, магнітна буря не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 січня

За останні 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу С, максимальним з них був С9. Вони не мають сильного впливу на організм людини.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на помірно активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 28 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 24.

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Як уберегтися від магнітних бур

Медики зазначають, що магнітне поле впливає на швидкість реакції й роботу серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі у серці, мігрені й слабкість. Аби полегшити вплив магнітних бур на організм, варто:

відмовитися від алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі;

частіше бути на свіжому повітрі;

раніше лягати спати;

уникати стресів.

Нагадаємо, кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних його формах та проявах. Далеко не останню роль у цьому відіграло наше Сонце, яке є жовтим карликом. Проте, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика. Ця подія знищить світ, який ми знаємо, та усе живе. Але вчені стверджують, що нове життя може виникнути знову.

Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло, — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень.