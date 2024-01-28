Магнітні бурі сьогодні, 28 січня

Магнітні бурі 28 січня — чого очікувати метеозалежним
У неділю, 28 січня, магнітна буря не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 січня
За останні 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу С, максимальним з них був С9. Вони не мають сильного впливу на організм людини.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на помірно активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 28 січня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 24.
Як уберегтися від магнітних бур
Медики зазначають, що магнітне поле впливає на швидкість реакції й роботу серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі у серці, мігрені й слабкість. Аби полегшити вплив магнітних бур на організм, варто:
- відмовитися від алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі;
- частіше бути на свіжому повітрі;
- раніше лягати спати;
- уникати стресів.
Нагадаємо, кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних його формах та проявах. Далеко не останню роль у цьому відіграло наше Сонце, яке є жовтим карликом. Проте, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика. Ця подія знищить світ, який ми знаємо, та усе живе. Але вчені стверджують, що нове життя може виникнути знову.
Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло, — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень.
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