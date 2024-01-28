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Магнитные бури 28 января — чего ожидать метеозависимым

28 января 2024 06:51
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 28 января
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В воскресенье, 28 января, магнитная буря не ожидается. В настоящее время магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 января

За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из них была С9. Они не оказывают сильного влияния на организм человека.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на умеренно активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 28 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 24.
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Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

Медики отмечают, что магнитное поле влияет на скорость реакции и работу сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабости. Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, следует:

  • отказаться от алкоголя, жирной, острой и соленой пищи;
  • почаще быть на свежем воздухе;
  • раньше ложиться спать;
  • избегать стрессов.

Напомним, несколько миллиардов лет на нашей планете существует жизнь в разных ее формах и проявлениях. Далеко не последнюю роль в этом сыграло наше Солнце, которое является желтым карликом. Однако, как и любая звезда, земное светило рано или поздно погибнет, превратившись в красного гиганта, а впоследствии в белого карлика. Это событие уничтожит мир, который мы знаем, и все живое. Но ученые утверждают, что новая жизнь может возникнуть снова.

Также мы писали, что важный и незаменимый объект, который дарит нашей планете тепло и свет, — Солнце. Мы часто используем слово "горит" в отношении нашей главной звезды. Однако она не горит в обычном смысле и для этого ей не нужен кислород.

земля
Солнце
магнитные бури
головная боль
люди

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