Прогноз погоди в Україні на 28 січня від Наталки Діденко

Чоловік з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: Shutterstock

Погода в Україну, в неділю, 28 січня, прийде в деякі області з сильними опадами. Очікуються дощі та мокрий сніг у західній частині України. Температура повітря впродовж дня залишатиметься стабільною — близько 0 °C, однак вночі передбачаються морози до -6 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 січня

В Україні завтра, 28 січня буде здебільшого хмарна погода. Періодично на всій території країни можливі помірні опади. У західних областях очікується дощ та мокрий сніг.

Як вказує Діденко, температура повітря буде стабільною, вдень та ввечері близько 0 °C. Однак вже вночі можуть вдарити морози: від -6 до -3 °C.

Погода в Україні 28 січня. Фото: Meteoprog

Погода в Києві 28 січня

У Києві стовпчики термометрів також зупиняться на показнику 0 °C впродовж доби. До столиці прийде хмарна та вогка погода, проте без опадів.

Також синоптик зазначила, що 28 січня очікуються коливання атмосферного тиску.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, в Україні впродовж дня 27 січня буде хмарна погода з проясненнями. У західних областях пройде помірний та мокрий сніг. Стовпчики термометрів триматимуться нижче нуля.