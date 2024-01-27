Прогноз погоди в Україні на 28 січня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла, в які області завтра прийде дощова погода
Погода в Україну, в неділю, 28 січня, прийде в деякі області з сильними опадами. Очікуються дощі та мокрий сніг у західній частині України. Температура повітря впродовж дня залишатиметься стабільною — близько 0 °C, однак вночі передбачаються морози до -6 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 28 січня
В Україні завтра, 28 січня буде здебільшого хмарна погода. Періодично на всій території країни можливі помірні опади. У західних областях очікується дощ та мокрий сніг.
Як вказує Діденко, температура повітря буде стабільною, вдень та ввечері близько 0 °C. Однак вже вночі можуть вдарити морози: від -6 до -3 °C.
Погода в Києві 28 січня
У Києві стовпчики термометрів також зупиняться на показнику 0 °C впродовж доби. До столиці прийде хмарна та вогка погода, проте без опадів.
Також синоптик зазначила, що 28 січня очікуються коливання атмосферного тиску.
Нагадаємо, в Україні впродовж дня 27 січня буде хмарна погода з проясненнями. У західних областях пройде помірний та мокрий сніг. Стовпчики термометрів триматимуться нижче нуля.
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