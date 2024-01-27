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Народний синоптик Діденко розповіла, в які області завтра прийде дощова погода

27 січня 2024 13:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 28 січня від Наталки Діденко
Чоловік з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україну, в неділю, 28 січня, прийде в деякі області з сильними опадами. Очікуються дощі та мокрий сніг у західній частині України. Температура повітря впродовж дня залишатиметься стабільною — близько 0 °C, однак вночі передбачаються морози до -6 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 січня

В Україні завтра, 28 січня буде здебільшого хмарна погода. Періодично на всій території країни можливі помірні опади. У західних областях очікується дощ та мокрий сніг.

Як вказує Діденко, температура повітря буде стабільною, вдень та ввечері близько 0 °C. Однак вже вночі можуть вдарити морози: від -6 до -3 °C.

Погода в Україні 28 січня
Погода в Україні 28 січня. Фото: Meteoprog

Погода в Києві 28 січня

У Києві стовпчики термометрів також зупиняться на показнику 0 °C впродовж доби. До столиці прийде хмарна та вогка погода, проте без опадів.

Також синоптик зазначила, що 28 січня очікуються коливання атмосферного тиску.

Скриншот допису Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, в Україні впродовж дня 27 січня буде хмарна погода з проясненнями. У західних областях пройде помірний та мокрий сніг. Стовпчики термометрів триматимуться нижче нуля.

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