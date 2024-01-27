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Народный синоптик Диденко рассказала, в какие области завтра придет дождливая погода

27 января 2024 13:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 28 января от Наталки Диденко.
Мужчина с зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, в воскресенье, 28 января, придет в некоторые области с сильными осадками. Ожидается дождь и мокрый снег в западной части Украины. Температура воздуха в течение дня будет оставаться стабильной — около 0 °C, однако ночью предполагаются морозы до -6 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 января

В Украине завтра, 28 января, в основном будет облачная погода. Периодически на всей территории страны возможны умеренные осадки. В западных областях ожидается дождь и мокрый снег.

Как отмечает Диденко, температура воздуха будет стабильной, днем и вечером около 0 °C. Однако ночью могут ударить морозы: от -6 до -3 °C.

Погода в Украине 28 января
Погода в Украине 28 января. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 28 января

В Киеве столбики термометров также остановятся на показателе 0 °C в течение суток. В столицу придет облачная и влажная погода, но без осадков.

Также синоптик отметила, что 28 января ожидается колебание атмосферного давления.

Скриншот поста Диденко
Скриншот поста Диденко

Напомним, в Украине в течение дня 27 января будет облачно с прояснениями. В западных областях пройдет умеренный и мокрый снег. Столбики термометров будут держаться ниже нуля.

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