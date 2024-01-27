Прогноз погоды в Украине на 28 января от Наталки Диденко.

Народный синоптик Диденко рассказала, в какие области завтра придет дождливая погода
Погода в Украине, в воскресенье, 28 января, придет в некоторые области с сильными осадками. Ожидается дождь и мокрый снег в западной части Украины. Температура воздуха в течение дня будет оставаться стабильной — около 0 °C, однако ночью предполагаются морозы до -6 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 28 января
В Украине завтра, 28 января, в основном будет облачная погода. Периодически на всей территории страны возможны умеренные осадки. В западных областях ожидается дождь и мокрый снег.
Как отмечает Диденко, температура воздуха будет стабильной, днем и вечером около 0 °C. Однако ночью могут ударить морозы: от -6 до -3 °C.
Погода в Киеве 28 января
В Киеве столбики термометров также остановятся на показателе 0 °C в течение суток. В столицу придет облачная и влажная погода, но без осадков.
Также синоптик отметила, что 28 января ожидается колебание атмосферного давления.
Напомним, в Украине в течение дня 27 января будет облачно с прояснениями. В западных областях пройдет умеренный и мокрый снег. Столбики термометров будут держаться ниже нуля.
Читайте Новини.LIVE!