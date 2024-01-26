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Кілька областей України замете лапатим снігом — прогноз погоди Укргідрометцентру

26 січня 2024 21:40
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в суботу, 27 січня — де пройде сніг
Люди бігають засніженою вулицею. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями завтра, 27 січня. У західних областях пройде помірний та мокрий сніг. Стовпчики термометрів триматимуться нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 січня

За даними синоптиків, вдень в Україні можливий невеликий мокрий сніг, а на півдні — з дощем.

Водночас у західних областях пройде помірний мокрий сніг, місцями з налипанням.

На дорогах країни у всіх регіонах, окрім півдня, місцями можлива ожеледиця.

  • Північно-західний вітер, 7-12 м/с
  • у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби очікується -3...+2°С. Вночі у західних областях 0...-5°С, вдень у південній частині та на Закарпатті +1...+6°С.

У Карпатах прогнозують помірний сніг, температура вночі становитиме -8...-13°С, вдень -4...-9°С.

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Погода в Україні 27 січня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека 27 січня

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин та радять утриматись від походів на високогір'я.

Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

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Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 27 січня

У Київській області завтра, 27 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий  невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура протягом доби -3...+2°С.

У столиці протягом доби прогнозують температуру близько 0°С.

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає.

Також Укргідрометцентр попереджав про штормову погоду сьогодні, 26 січня. Можливі сильні пориви вітру в низці регіонів. 

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