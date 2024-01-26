Погода в Украине в субботу, 27 января - где пройдет снег

Несколько областей Украины заметет лапатым снегом — прогноз погоды Укргидрометцентра
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, 27 января. В западных областях пройдет умеренный и мокрый снег. Столбики термометров будут держаться ниже нуля.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 27 января
По данным синоптиков, днем в Украине возможен небольшой мокрый снег, а на юге с дождем.
В западных областях пройдет умеренный мокрый снег, местами с налипанием.
На дорогах страны во всех регионах, кроме юга, местами возможна гололедица.
- Северо-западный ветер, 7-12 м/с
- в западных областях иногда порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток ожидается -3...+2°С. Ночью в западных областях 0...-5°С, днем в южной части и Закарпатье +1...+6°С.
В Карпатах прогнозируется умеренный снег, температура ночью составит -8...-13°С, днем -4...-9°С.
Снеголавинная опасность 27 января
В связи со снегопадами и вьюгами ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Синоптики предупреждают о возможном схождении лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Погода в Киевской области 27 января
В Киевской области 27 января ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура в течение суток -3...+2°С.
В столице в течение суток прогнозируют температуру около 0°С.
Напомним, что народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет.
Также Укргидрометцентр предупреждал о штормовой погоде сегодня, 26 января. Возможны сильные порывы ветра в ряде регионов.
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