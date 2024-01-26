Погода в Украине в субботу, 27 января - где пройдет снег

Люди бегают по заснеженной улице. Фото: Reuters

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, 27 января. В западных областях пройдет умеренный и мокрый снег. Столбики термометров будут держаться ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 января

По данным синоптиков, днем в Украине возможен небольшой мокрый снег, а на юге с дождем.

В западных областях пройдет умеренный мокрый снег, местами с налипанием.

На дорогах страны во всех регионах, кроме юга, местами возможна гололедица.

Северо-западный ветер, 7-12 м/с

в западных областях иногда порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток ожидается -3...+2°С. Ночью в западных областях 0...-5°С, днем в южной части и Закарпатье +1...+6°С.

В Карпатах прогнозируется умеренный снег, температура ночью составит -8...-13°С, днем -4...-9°С.

Погода в Украине 27 января. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность 27 января

В связи со снегопадами и вьюгами ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Синоптики предупреждают о возможном схождении лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголовичная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 января

В Киевской области 27 января ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток -3...+2°С.

В столице в течение суток прогнозируют температуру около 0°С.

Напомним, что народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет.

Также Укргидрометцентр предупреждал о штормовой погоде сегодня, 26 января. Возможны сильные порывы ветра в ряде регионов.