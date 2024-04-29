Магнітні бурі в Україні сьогодні, 29 квітня — прогноз астросиноптиків

Сильний напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото: freepik

У понеділок, 29 квітня, наш планетарний щит, відомий як магнітосфера, залишатиметься в стабільному стані. Очікується, що магнітна буря не відбудеться, і земна атмосфера буде спокійною.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 29 квітня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність трималася на помірному рівні. Сонце зафіксувало 9 спалахів класу М2, які, хоч і не мають значного впливу на Землю, все ж варто враховувати. На 29 квітня прогнозується, що геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 29 квітня

Ось деякі дані про сонячну активність на 29 квітня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 42

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Важливо пам'ятати, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про такі явища допомагають контролювати ризики серцевих нападів та інсультів у дні, що передують цим подіям на Сонці.

Жінка страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь.

Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі.

Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

Нагадаємо, у четвер 25 квітня Землю накрила потужна магнітна буря, яка тривала включно до 27 квітня.

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