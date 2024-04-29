Магнитные бури в Украине сегодня, 29 апреля - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 29 апреля — какой солнечной активности ждать метеозависимым
В понедельник, 29 апреля, наш планетарный щит, известный как магнитосфера, будет оставаться в стабильном состоянии. Ожидается, что магнитная буря не произойдет и земная атмосфера будет спокойной.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 29 апреля
За последние 24 часа солнечная активность держалась на умеренном уровне. Солнце зафиксировало 9 вспышек класса М2, которые, хоть и не оказывают значительного влияния на Землю, все же следует учитывать. На 29 апреля прогнозируется, что геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 29 апреля
Вот некоторые данные о солнечной активности на 29 апреля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 42
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
Важно помнить, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о таких явлениях помогают контролировать риски сердечных приступов и инсультов в дни, предшествующие этим событиям на Солнце.
Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в чрезмерном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.
Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.
Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.
Напомним, в четверг 25 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжалась включительно до 27 апреля.
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