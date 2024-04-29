Магнитные бури в Украине сегодня, 29 апреля - прогноз астросиноптиков

Сильный приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Фото: freepik

В понедельник, 29 апреля, наш планетарный щит, известный как магнитосфера, будет оставаться в стабильном состоянии. Ожидается, что магнитная буря не произойдет и земная атмосфера будет спокойной.

Об этом сообщает Meteoagent.

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За последние 24 часа солнечная активность держалась на умеренном уровне. Солнце зафиксировало 9 вспышек класса М2, которые, хоть и не оказывают значительного влияния на Землю, все же следует учитывать. На 29 апреля прогнозируется, что геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 29 апреля

Вот некоторые данные о солнечной активности на 29 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 42

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Важно помнить, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о таких явлениях помогают контролировать риски сердечных приступов и инсультов в дни, предшествующие этим событиям на Солнце.

Женщина страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в чрезмерном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.

Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.

Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

Напомним, в четверг 25 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжалась включительно до 27 апреля.

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