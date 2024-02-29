Магнітні бурі сьогодні, 29 лютого, — відомий точний прогноз

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 29 лютого, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні — на Сонці сталося три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах С3.

Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на спокійному рівні, а сонячна активність низька з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 29 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 54.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як уникнути негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідків, рекомендується:

заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;

вживати більшу кількість води;

провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці зафіксували два потужні спалахи. Астрономи віднесли до найсильнішої категорії X.

Також ми писали, що 21 лютого Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю.