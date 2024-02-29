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Магнітні бурі 29 лютого — до чого готуватися метеозалежним

29 лютого 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 29 лютого, — відомий точний прогноз
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У четвер, 29 лютого, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog. 

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Магнітні бурі 29 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні — на Сонці сталося три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах С3.

Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на спокійному рівні, а сонячна активність низька з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

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Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 29 лютого

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 54.
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Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як уникнути негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідківрекомендується:

  • заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;
  • вживати більшу кількість води;
  • провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі;
  • приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, нещодавно на Сонці зафіксували два потужні спалахи. Астрономи віднесли до найсильнішої категорії X.

Також ми писали, що 21 лютого Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю.

космос
магнітні бурі
синоптик
головний біль
метеозалежність
Земля

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