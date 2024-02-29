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Магнитные бури 29 февраля — к чему готовиться метеозависимым

29 февраля 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 29 февраля, известный точный прогноз
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 29 февраля, на Земле не ожидаются магнитные бури. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне — на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С3.

Синоптики утверждают, что такие вспышки не влияют на человеческий организм.

Ожидается, что геомагнитное поле будет на протяжении дня на спокойном уровне, а солнечная активность низкая с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

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Девушка страдает сильной головной болью. Источник: freepik

Солнечная активность на 29 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 54.
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Девушка страдает от головных болей. Фото: Depositphotos

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуется:

  • заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
  • употреблять большее количество воды;
  • проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе;
  • принимать контрастный душ.

Напомним, недавно на Солнце зафиксировали две мощные вспышки. Астрономы отнесли к сильнейшей категории X.

Также мы писали, что 21 февраля Европейский спутник, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю.

космос
магнитные бури
синоптик
головная боль
метеозависимость
Земля