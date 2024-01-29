Магнітні бурі завтра 29 січня - що чекати на українців

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У понеділок, 29 січня, прогнозується спокійне магнітне поле Землі, без очікуваних магнітних бурь. За минулі 24 години рівень сонячної активності залишався низьким.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 січня

Протягом останніх 24 годин активність Сонця залишалася слабкою. За цей період на Сонці зафіксовано три спалахи класу C, найпотужніший з яких досяг рівня C2. Ці спалахи не впливають на здоров'я людини.

Прогнозується, що у понеділок, 29 січня, геомагнітне поле Землі буде спокійним. Сонячна активність очікується на низькому рівні з малою ймовірністю появи спалахів класу M.

Сонячна активність 29 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.

Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%

Кількість сонячних плям — 21.

Головний біль через магнітні бурі.

Фото: Pexels

Як уберегтися від магнітних бурь

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Інформування про майбутні магнітні бурі сприяє контролю за ризиком виникнення інфарктів та інсультів у період перед настанням цих сонячних подій.

Слід дотримуватися звичайного порядку дня, приділяти більше часу відпочинку та уникати перевтоми.

Важливо знизити як фізичні, і емоційні навантаження. Бажано обмежити вживання кофеїну та виключити алкоголь.

Необхідно харчуватися регулярно та здорово.

Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, знаходити приводи для радості та позитивних емоцій.

Важливо забезпечити достатній сон — від 7 до 8 години щодня.

Нагадаємо, що завтра, 29 січня, Україну відвідає антициклон Enno. Він принесе суху та значною мірою сонячну погоду.

Крім того, кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних її формах та проявах. Далеко не останню роль цьому зіграло наше Сонце, що є жовтим карликом. Однак, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика.