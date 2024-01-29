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Магнітні бурі 29 січня — до чого готуватися українцям

29 січня 2024 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі завтра 29 січня - що чекати на українців
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У понеділок, 29 січня, прогнозується спокійне магнітне поле Землі, без очікуваних магнітних бурь. За минулі 24 години рівень сонячної активності залишався низьким.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 січня

Протягом останніх 24 годин активність Сонця залишалася слабкою. За цей період на Сонці зафіксовано три спалахи класу C, найпотужніший з яких досяг рівня C2. Ці спалахи не впливають на здоров'я людини.

Прогнозується, що у понеділок, 29 січня, геомагнітне поле Землі буде спокійним. Сонячна активність очікується на низькому рівні з малою ймовірністю появи спалахів класу M.

Сонячна активність 29 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%
  • Кількість сонячних плям — 21.
Головний біль у жінки
Головний біль через магнітні бурі.
Фото: Pexels

Як уберегтися від магнітних бурь

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Інформування про майбутні магнітні бурі сприяє контролю за ризиком виникнення інфарктів та інсультів у період перед настанням цих сонячних подій.

  • Слід дотримуватися звичайного порядку дня, приділяти більше часу відпочинку та уникати перевтоми.
  • Важливо знизити як фізичні, і емоційні навантаження. Бажано обмежити вживання кофеїну та виключити алкоголь.
  • Необхідно харчуватися регулярно та здорово.
  • Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, знаходити приводи для радості та позитивних емоцій.
  • Важливо забезпечити достатній сон — від 7 до 8 години щодня.

Нагадаємо, що завтра, 29 січня, Україну відвідає антициклон Enno. Він принесе суху та значною мірою сонячну погоду.

Крім того, кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних її формах та проявах. Далеко не останню роль цьому зіграло наше Сонце, що є жовтим карликом. Однак, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика.

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Земля

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