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Магнитные бури 29 января — к чему готовиться украинцам

29 января 2024 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури завтра 29 января - что ожидать украинцам
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В понедельник, 29-го января, прогнозируется спокойное магнитное поле Земли, без ожидаемых магнитных бурь. За прошедшие 24 часа уровень солнечной активности оставался низким.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 января

В течение последних 24 часов активность Солнца оставалась слабой. За этот период на Солнце зафиксированы три вспышки класса C, самая мощная из которых достигла уровня C2. Эти вспышки не оказывают влияния на здоровье человека. 

Прогнозируется, что в понедельник, 29 января, геомагнитное поле Земли будет спокойным. Солнечная активность ожидается на низком уровне, с малой вероятностью появления вспышек класса M.

Солнечная активность 29 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%
  • Количество солнечных пятен — 21.
Головная боль у женщины
Головная боль из-за магнитных бурь. 
Фото: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье человека. Информирование о предстоящих магнитных бурях способствует контролю за риском возникновения инфарктов и инсультов в период перед наступлением этих солнечных событий.

  • Следует придерживаться обычного распорядка дня, уделять больше времени отдыху и избегать переутомления. 
  • Важно снизить как физические, так и эмоциональные нагрузки. Желательно ограничить употребление кофеина и исключить алкоголь. 
  • Необходимо питаться регулярно и здорово. 
  • Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, находить поводы для радости и положительных эмоций. 
  • Важно обеспечить достаточный сон — от 7 до 8 часов ежедневно.

Напомним, что завтра, 29 января, Украину посетит антициклон Enno. Он принесет сухую и в значительной степени солнечную погоду.

Кроме того, несколько миллиардов лет на нашей планете существует жизнь в разных ее формах и проявлениях. Далеко не последнюю роль в этом сыграло наше Солнце, являющееся желтым карликом. Однако, как и любая звезда, земное светило рано или поздно погибнет, превратившись в красного гиганта, а впоследствии в белого карлика. 

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