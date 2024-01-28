Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 января, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра
Завтра, 29 января, Украину посетит антициклон Enno. Он принесет сухую и в значительной степени солнечную погоду.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
Диденко отметила, что антициклон — это не только отсутствие осадков, но и малая вероятность сильного ветра.
Практически по всей территории Украины завтра будет сухо, возможно, даже солнечно и со спокойным небольшим ветром.
Температура воздуха в ближайшую ночь -2...-7 °C, на юге около 0 °C, а днем ожидается -3...+3 °C.
Народный синоптик рассказала, что в ближайшие дни ожидается свежая погода, без осадков, а с начала февраля потеплеет и снова появятся осадки.
Погода в Киеве
В столице завтра осадков не ожидается. Время от времени на небе будет появляться солнце. Ночью ожидается -5 °C, а днем 0...-2 °C.
Напомним, погода в Украине 28 января будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов не ожидается значительных осадков. Однако синоптики предупреждают о гололеде на дороге.
Также мы писали, что в последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6 °С, днем -2...+3 °С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.
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