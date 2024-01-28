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Народный синоптик Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра

28 января 2024 14:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 января, от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 29 января, Украину посетит антициклон Enno. Он принесет сухую и в значительной степени солнечную погоду.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

Диденко отметила, что антициклон — это не только отсутствие осадков, но и малая вероятность сильного ветра.

Практически по всей территории Украины завтра будет сухо, возможно, даже солнечно и со спокойным небольшим ветром.

Температура воздуха в ближайшую ночь -2...-7 °C, на юге около 0 °C, а днем ожидается -3...+3 °C.

Народный синоптик рассказала, что в ближайшие дни ожидается свежая погода, без осадков, а с начала февраля потеплеет и снова появятся осадки.

Антициклон Enno
Антициклон Enno. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве

В столице завтра осадков не ожидается. Время от времени на небе будет появляться солнце. Ночью ожидается -5 °C, а днем 0...-2 °C.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 28 января будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов не ожидается значительных осадков. Однако синоптики предупреждают о гололеде на дороге.

Также мы писали, что в последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6 °С, днем -2...+3 °С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.

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