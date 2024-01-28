Негода не покидає Україну — синоптики назвали небезпечні регіони
28 січня 2024 07:03
Люди потрапили під сильний снігопад. Фото: УНІАН
Погода в Україні, 28 січня, буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів не очікується значних опадів. Утім, синоптики попереджають про ожеледицю на дорозі.
Про це пише Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 28 січня
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °С,
- вдень від -2...+3 °С.
Погода на Київщині 28 січня
У Київській області погода 28 січня буде хмарною. На дорогах місцями ожеледиця.
"Вітер північний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °С
- вдень -2...+3 °С
Нагадаємо, в останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорогічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.
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