Люди потрапили під сильний снігопад. Фото: УНІАН

Погода в Україні, 28 січня, буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів не очікується значних опадів. Утім, синоптики попереджають про ожеледицю на дорозі.

Про це пише Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 28 січня

Температура повітря:

вночі -1...-6 °С,

вдень від -2...+3 °С.

Погода в Україні 28 січня. Фото: скриншот

Погода на Київщині 28 січня

У Київській області погода 28 січня буде хмарною. На дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер північний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі -1...-6 °С

вдень -2...+3 °С

Нагадаємо, в останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорогічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.