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Негода не покидає Україну — синоптики назвали небезпечні регіони

28 січня 2024 07:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 28 січня
Люди потрапили під сильний снігопад. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 28 січня, буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів не очікується значних опадів. Утім, синоптики попереджають про ожеледицю на дорозі.

Про це пише Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 січня

Температура повітря:

  • вночі -1...-6 °С,
  • вдень від -2...+3 °С.
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Погода в Україні 28 січня. Фото: скриншот

Погода на Київщині 28 січня

У Київській області погода 28 січня буде хмарною. На дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер північний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі -1...-6 °С
  • вдень -2...+3 °С

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Нагадаємо, в останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорогічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.

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