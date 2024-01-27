Погода в Україні 28 січня — прогноз від Укргідрометцентру на неділю

В Укргідрометцентрі попередили про метеорологічну небезпеку наприкінці січня
В останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорогічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 28 січня
В неділю, 28 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий сніг, у більшості північних, центральних та південних областей без обійдеться без істотних опадів.
На дорогах країни, крім південної частини країни, місцями водіїв спіткає ожеледиця.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вночі складатиме -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С.
Погода на Київщині 28 січня
Київську область спіткає хмарна погода, проте обійдеться без істотних опадів. На дорогах може бути ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1..-6 °С, вдень від -2...+3 °С;
- у Києві вночі -1...-3 °С морозу, вдень близько 0°.
Синоптики попередажаються
Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Це пов'язано із снiгопадами та хуртовинами.
Складана ситуація очікується 27-28 січня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — повідомили у Укргідрометцентрі.
Синоптики радять лбителям екстремального відпочинку утриматись від походів на високогір'я.
Окрім того, за їх прогнозами, помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується 27-28 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Подібні гідрологічні явища очікуються в різних куточках Карпат і 29 січня.
Раніше ми повідомляли, що погода в Україну, в неділю, 28 січня, прийде в деякі області з сильними опадами. Очікуються дощі та мокрий сніг у західній частині України. Температура повітря впродовж дня залишатиметься стабільною — близько 0 °C, однак вночі передбачаються морози до -6 °C.
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