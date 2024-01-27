Погода в Україні 28 січня — прогноз від Укргідрометцентру на неділю

Люди потрапили під сильний сніг. Фото: Reuters

В останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорогічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 28 січня

В неділю, 28 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий сніг, у більшості північних, центральних та південних областей без обійдеться без істотних опадів.

На дорогах країни, крім південної частини країни, місцями водіїв спіткає ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі складатиме -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С.

Погода в Україні 28 січня. Фото: Укргідрометцент

Погода на Київщині 28 січня

Київську область спіткає хмарна погода, проте обійдеться без істотних опадів. На дорогах може бути ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -1..-6 °С, вдень від -2...+3 °С;

у Києві вночі -1...-3 °С морозу, вдень близько 0°.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попередажаються

Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Це пов'язано із снiгопадами та хуртовинами.

Складана ситуація очікується 27-28 січня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — повідомили у Укргідрометцентрі.

Синоптики радять лбителям екстремального відпочинку утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, за їх прогнозами, помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується 27-28 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Подібні гідрологічні явища очікуються в різних куточках Карпат і 29 січня.

Синоптики попередили про загрози. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що погода в Україну, в неділю, 28 січня, прийде в деякі області з сильними опадами. Очікуються дощі та мокрий сніг у західній частині України. Температура повітря впродовж дня залишатиметься стабільною — близько 0 °C, однак вночі передбачаються морози до -6 °C.