Погода в Украине 28 января — прогноз от Укргидрометцентра на воскресенье

Люди попали под сильный снег. Фото: Reuters

В последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6 °С, днем -2...+3 °С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 января

В воскресенье, 28 января, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, в большинстве северных, центральных и южных областей без обойдется без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части страны, местами водителей постигнет гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.

Погода в Украине 28 января. Фото: Укргидрометцент

Погода в Киевской области 28 января

Киевскую область посетит облачная погода, однако обойдется без существенных осадков. На дорогах может быть гололедица.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-6 °С, днем от -2...+3 °С;

в Киеве ночью -1...-3 °С мороза, днем около 0 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждаются

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности третьего уровня. Это связано с снегопадами и вьюгами.

Сложная ситуация ожидается 27-28 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики советуют лбителям экстремального отдыха воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, по их прогнозам, умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается 27-28 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Подобные гидрологические явления ожидаются в разных уголках Карпат и 29 января.

Синоптики предупредили об угрозах. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что погода в Украине, в воскресенье, 28 января, придет в некоторые области с сильными осадками. Ожидается дождь и мокрый снег в западной части Украины. Температура воздуха в течение дня будет оставаться стабильной – около 0 °C, однако ночью предполагаются морозы до -6 °C.