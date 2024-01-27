Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупредили о метеорологической опасности в конце января arrow

В Укргидрометцентре предупредили о метеорологической опасности в конце января

27 января 2024 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 января — прогноз от Укргидрометцентра на воскресенье
Люди попали под сильный снег. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6 °С, днем -2...+3 °С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

 

Погода в Украине 28 января

В воскресенье, 28 января, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, в большинстве северных, центральных и южных областей без обойдется без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части страны, местами водителей постигнет гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.

погода в Украине
Погода в Украине 28 января. Фото: Укргидрометцент

Погода в Киевской области 28 января

Киевскую область посетит облачная погода, однако обойдется без существенных осадков. На дорогах может быть гололедица.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °С, днем от -2...+3 °С;
  • в Киеве ночью -1...-3 °С мороза, днем около 0 °С.
Погода в Киевской области
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждаются

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности третьего уровня. Это связано с снегопадами и вьюгами.

Сложная ситуация ожидается 27-28 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики советуют лбителям экстремального отдыха воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, по их прогнозам, умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается 27-28 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Подобные гидрологические явления ожидаются в разных уголках Карпат и 29 января.

синоптики
Синоптики предупредили об угрозах. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что погода в Украине, в воскресенье, 28 января, придет в некоторые области с сильными осадками. Ожидается дождь и мокрый снег в западной части Украины. Температура воздуха в течение дня будет оставаться стабильной – около 0 °C, однако ночью предполагаются морозы до -6 °C.

погода
Укргидрометцентр
Украина
снег
зима
прогнозы
прогноз погоды
погода в Украине
январь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

Актуальное по теме