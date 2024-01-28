Люди попали под сильный снегопад. Фото: УНИАН

Погода в Украине, 28 января, облачно с прояснениями. В большинстве регионов не ожидается значительных осадков. Впрочем, синоптики предупреждают об гололеде на дороге.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 января

Температура воздуха:

ночью -1...-6 °С,

днем от -2...+3°С.

Погода в Украине 28 января. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 28 января

В Киевской области погода 28 января будет облачной. На дорогах местами гололедица.

"Ветер северный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха :

ночью -1...-6 °С

днем -2...+3°С

Напомним, в последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода . Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6°С, днем -2...+3°С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.