Ненастье не покидает Украину — синоптики назвали опасные регионы
Погода в Украине, 28 января, облачно с прояснениями. В большинстве регионов не ожидается значительных осадков. Впрочем, синоптики предупреждают об гололеде на дороге.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
Погода в Украине 28 января
Температура воздуха:
- ночью -1...-6 °С,
- днем от -2...+3°С.
Погода в Киевской области 28 января
В Киевской области погода 28 января будет облачной. На дорогах местами гололедица.
"Ветер северный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха :
- ночью -1...-6 °С
- днем -2...+3°С
Напомним, в последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода . Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6°С, днем -2...+3°С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.
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