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Ненастье не покидает Украину — синоптики назвали опасные регионы

28 января 2024 07:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 января
Люди попали под сильный снегопад. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 28 января, облачно с прояснениями. В большинстве регионов не ожидается значительных осадков. Впрочем, синоптики предупреждают об гололеде на дороге.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 января

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °С,
  • днем от -2...+3°С.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 28 января. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 28 января

В Киевской области погода 28 января будет облачной. На дорогах местами гололедица.

"Ветер северный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха :

  • ночью -1...-6 °С
  • днем -2...+3°С

Возможно, это изображение водоем и текст

Напомним, в последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода . Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6°С, днем -2...+3°С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.

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