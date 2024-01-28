Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко порадувала українців прогнозом погоди на завтра arrow

Народний синоптик Діденко порадувала українців прогнозом погоди на завтра

28 січня 2024 14:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 січня, від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 29 січня, до України завітає антициклон Enno. Він принесе суху і значною мірою сонячну погоду.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Діденко зазначила, що антициклон — це не лише відсутність опадів, а й мала вірогідність сильного вітру.

Практично по всій території України завтра буде сухо, можливо навіть сонячно та зі спокійним невеликим вітром.

Температура повітря найближчої ночі -2...-7 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C. 

Народний синоптик розповіла, що найближчими днями передбачається свіжа погода, без опадів, а з початку лютого потепліє та знову з'являться опади.

Антициклон Enno
Антициклон Enno. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода у Києві

У столиці завтра опадів не передбачається. Час від часу на небі з'являтиметься сонце. Вночі очікується -5 °C, а вдень — 0...-2 °C.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 28 січня буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів не очікується значних опадів. Проте синоптики попереджають про ожеледицю на дорозі.

Також ми писали, що в останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорологічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.

погода
українці
Сонце
негода
Україна
зима
Наталка Діденко
синоптик
прогноз погоди
опади
погода в Україні
вітер
температура повітря
січень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі