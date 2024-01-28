Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 січня, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко порадувала українців прогнозом погоди на завтра
Завтра, 29 січня, до України завітає антициклон Enno. Він принесе суху і значною мірою сонячну погоду.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
Діденко зазначила, що антициклон — це не лише відсутність опадів, а й мала вірогідність сильного вітру.
Практично по всій території України завтра буде сухо, можливо навіть сонячно та зі спокійним невеликим вітром.
Температура повітря найближчої ночі -2...-7 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C.
Народний синоптик розповіла, що найближчими днями передбачається свіжа погода, без опадів, а з початку лютого потепліє та знову з'являться опади.
Погода у Києві
У столиці завтра опадів не передбачається. Час від часу на небі з'являтиметься сонце. Вночі очікується -5 °C, а вдень — 0...-2 °C.
Нагадаємо, погода в Україні 28 січня буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів не очікується значних опадів. Проте синоптики попереджають про ожеледицю на дорозі.
Також ми писали, що в останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в рамках -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорологічні загрози, які спіткатимуть мешканців Карпат і прилеглих регіонів.
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