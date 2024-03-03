Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 3 березня — які загрози з космосу для метеозалежних arrow

Магнітні бурі 3 березня — які загрози з космосу для метеозалежних

3 березня 2024 05:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 3 березня, — відомий точний прогноз
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У неділю, 3 березня, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в неспокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 3 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С3.

Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на рівні від спокійного до активного. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.

null
Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 3 березня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 32.
магнітні бурі
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, тому попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних буррекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ. 

Раніше Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на березень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати першого місяця весни. 

Також ми писали, що астрофотограф Пітер Льюїс виявив на Сонці величезну сонячну пляму, розміром з планету Земля, яка може стати причиною подальших магнітних бур. 

погода
космос
магнітні бурі
головний біль
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу