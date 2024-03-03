Магнітні бурі сьогодні, 3 березня, — відомий точний прогноз

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 3 березня, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в неспокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С3.

Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на рівні від спокійного до активного. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 3 березня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 32.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, тому попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

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