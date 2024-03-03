Магнитные бури сегодня, 3 марта, известный точный прогноз

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 3 марта, на Земле не ожидаются магнитные бури. Магнитосфера Земли находится в неспокойном состоянии, в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С3.

Синоптики утверждают, что такие вспышки не влияют на человеческий организм.

Ожидается, что геомагнитное поле в течение дня будет на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Девушка страдает сильной головной болью. Источник: freepik

Солнечная активность на 3 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 32.

Девушка страдает от головных болей. Фото: Depositphotos

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в чрезмерном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь. Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

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