Магнітні бурі 3 червня — чого очікувати від сонячної активності метеочутливим людям

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

В понеділок, 3 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.

Про це інформує Meteoprog у неділю, 2 червня.

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Магнітні бурі 3 червня

Очікується, що в понеділок, 3 червня, геомагнітне поле буде спокійного рівня, тож суттєвих магнітних бур бути не має. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах Х1.03, сонячна активність була на помірному рівні.

Прогноз сонячної активності на 3 червня

Можливість малого геомагнітного шторму – 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 35%

Кількість сонячних плям – 96.

Як захистити здоров'я від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби позбутися негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується:

Передбачити використання кави, енергетичних напоїв та алкоголю в розумних межах;

забезпечувати достатнє споживання води;

провітрювати приміщення та частіше перебувати на свіжому повітрі;

використовувати контрастний душ;

займатися медитацією чи йогою;

уникати надмірного стресу;

Нагадаємо, що вже відомий детальний прогноз магнітних бур на червень 2024 року. Це допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

Раніше ми писали, що у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.