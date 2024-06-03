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Магнітні бурі 3 червня — чого очікувати від сонячної активності метеочутливим людям

3 червня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 3 червня — чого очікувати від сонячної активності метеочутливим людям
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В понеділок, 3 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.

Про це інформує Meteoprog у неділю, 2 червня.

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Очікується, що в понеділок, 3 червня, геомагнітне поле буде спокійного рівня, тож суттєвих магнітних бур бути не має. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах Х1.03, сонячна активність була на помірному рівні.

Прогноз сонячної активності на 3 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 35%
  • Кількість сонячних плям – 96.

Як захистити здоров'я від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби  позбутися негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується:

  • Передбачити використання кави, енергетичних напоїв та алкоголю в розумних межах;
  • забезпечувати достатнє споживання води;
  • провітрювати приміщення та частіше перебувати на свіжому повітрі;
  • використовувати контрастний душ;
  • займатися медитацією чи йогою;
  • уникати надмірного стресу;

Нагадаємо, що вже відомий детальний прогноз магнітних бур на червень 2024 року. Це допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

Раніше ми писали, що у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Україна
погода
люди
магнітні бурі
самопочуття
головний біль
здоров'я

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