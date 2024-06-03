Магнітні бурі 3 червня — чого очікувати від сонячної активності метеочутливим людям
В понеділок, 3 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.
Про це інформує Meteoprog у неділю, 2 червня.
Магнітні бурі 3 червня
Очікується, що в понеділок, 3 червня, геомагнітне поле буде спокійного рівня, тож суттєвих магнітних бур бути не має. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах Х1.03, сонячна активність була на помірному рівні.
Прогноз сонячної активності на 3 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму – 10%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 35%
- Кількість сонячних плям – 96.
Як захистити здоров'я від негативного впливу магнітних бур
Для того, аби позбутися негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується:
- Передбачити використання кави, енергетичних напоїв та алкоголю в розумних межах;
- забезпечувати достатнє споживання води;
- провітрювати приміщення та частіше перебувати на свіжому повітрі;
- використовувати контрастний душ;
- займатися медитацією чи йогою;
- уникати надмірного стресу;
Нагадаємо, що вже відомий детальний прогноз магнітних бур на червень 2024 року. Це допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.
Раніше ми писали, що у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.
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