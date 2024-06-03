Магнитные бури 3 июня — чего ожидать от солнечной активности метеочувствительным людям

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В понедельник, 3 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.

Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 2 июня.

Читайте также:

Магнитные бури 3 июня

Ожидается, что в понедельник, 3 июня, геомагнитное поле будет спокойного уровня, так что существенных магнитных бурь быть не должно. За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С, три вспышки класса М и одна вспышка Х1.03, солнечная активность была на умеренном уровне.

Прогноз солнечной активности на 3 июня.

Возможность малого геомагнитного шторма – 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%

Количество солнечных пятен – 96.

Как защитить здоровье от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы избавиться от негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:

предусмотреть использование кофе, энергетических напитков и алкоголя в разумных пределах;

обеспечивать достаточное потребление воды;

проветривать помещение и чаще находиться на открытом воздухе;

использовать контрастный душ;

заниматься медитацией или йогой;

избегать чрезмерного стресса;

Напомним, что уже известен подробный прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года. Это поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.

Ранее мы писали, что в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.