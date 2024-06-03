Магнитные бури 3 июня — чего ожидать от солнечной активности метеочувствительным людям
В понедельник, 3 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.
Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 2 июня.
Магнитные бури 3 июня
Ожидается, что в понедельник, 3 июня, геомагнитное поле будет спокойного уровня, так что существенных магнитных бурь быть не должно. За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С, три вспышки класса М и одна вспышка Х1.03, солнечная активность была на умеренном уровне.
Прогноз солнечной активности на 3 июня.
- Возможность малого геомагнитного шторма – 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%
- Количество солнечных пятен – 96.
Как защитить здоровье от негативного воздействия магнитных бурь
Для того чтобы избавиться от негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:
- предусмотреть использование кофе, энергетических напитков и алкоголя в разумных пределах;
- обеспечивать достаточное потребление воды;
- проветривать помещение и чаще находиться на открытом воздухе;
- использовать контрастный душ;
- заниматься медитацией или йогой;
- избегать чрезмерного стресса;
Напомним, что уже известен подробный прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года. Это поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.
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