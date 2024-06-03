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Магнитные бури 3 июня — чего ожидать от солнечной активности метеочувствительным людям

3 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 3 июня — чего ожидать от солнечной активности метеочувствительным людям
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В понедельник, 3 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.

Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 2 июня.

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Магнитные бури 3 июня

Ожидается, что в понедельник, 3 июня, геомагнитное поле будет спокойного уровня, так что существенных магнитных бурь быть не должно. За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С, три вспышки класса М и одна вспышка Х1.03, солнечная активность была на умеренном уровне.

Прогноз солнечной активности на 3 июня.

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%
  • Количество солнечных пятен – 96.

Как защитить здоровье от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы избавиться от негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:

  • предусмотреть использование кофе, энергетических напитков и алкоголя в разумных пределах;
  • обеспечивать достаточное потребление воды;
  • проветривать помещение и чаще находиться на открытом воздухе;
  • использовать контрастный душ;
  • заниматься медитацией или йогой;
  • избегать чрезмерного стресса;

Напомним, что уже известен подробный прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года. Это поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.

Ранее мы писали, что в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

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