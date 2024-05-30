Магнітні бурі 30 травня — метеозалежних чекає небезпека

Дівчина страждає від головного болю. Фото: pixabay.com

У четвер, 30 травня, відбудеться магнітна буря. Сила магнітної бурі впаде, магнітосфера Землі залишатиметься в основному спокійною.

Про це можна дізнатися у графіку, який був оприлюднено на сайті Meteoagent.

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Магнітні бурі 30 травня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності, відзначеного К-індексом, який коливається від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки для людей і техніки.

Сьогодні 29 травня ще тримається невелика магнітна буря, яка не перевищує 4 балів сили. Вже 30 травня її сила впаде і настане геомагнітна тиша, яка прогнозується до 7 червня. В ці дні очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що вказує на помірне магнітне хвилювання без появи магнітних бур.

Графік магнітних бурь на сайті Meteoagent. Фото: скриншот

Що робити аби захиститися від магнітних бур

обмежити вживання кофеїну та алкогольних напоїв;

знизити рівень фізичного та емоційного навантаження;

дотримуватися щоденного розпорядку дня;

проводити більше часу на свіжому повітрі та шукати позитивні емоції;

харчуватися збалансовано та регулярно;

забезпечити собі достатній відпочинок і уникати важкої фізичної праці;

спати принаймні 7-8 годин на добу.

Що стосується погоди, то в Україні та Києві 30 травня буде переважно хмарною з проясненнями. Попри ймовірність короткочасних грозових дощів, майже по всій території країни зберігатиметься спекотна температура повітря.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.