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Магнітні бурі 30 травня — як захиститися від космічної негоди

30 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 30 травня — метеозалежних чекає небезпека
Дівчина страждає від головного болю. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У четвер, 30 травня, відбудеться магнітна буря. Сила магнітної бурі впаде, магнітосфера Землі залишатиметься в основному спокійною.

Про це можна дізнатися у графіку, який був оприлюднено на сайті Meteoagent.

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Магнітні бурі 30 травня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності, відзначеного К-індексом, який коливається від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки для людей і техніки.

Сьогодні 29 травня ще тримається невелика магнітна буря, яка не перевищує 4 балів сили. Вже 30 травня її сила впаде і настане геомагнітна тиша, яка прогнозується до 7 червня. В ці дні очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що вказує на помірне магнітне хвилювання без появи магнітних бур.

Магнітні бурі 30 травня — як захиститися від космічної негод - фото 1
Графік магнітних бурь на сайті Meteoagent. Фото: скриншот

Що робити аби захиститися від магнітних бур

  • обмежити вживання кофеїну та алкогольних напоїв;
  •  знизити рівень фізичного та емоційного навантаження;
  •  дотримуватися щоденного розпорядку дня;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі та шукати позитивні емоції;
  • харчуватися збалансовано та регулярно;
  •  забезпечити собі достатній відпочинок і уникати важкої фізичної праці;
  • спати принаймні 7-8 годин на добу.

Що стосується погоди, то в Україні та Києві 30 травня буде переважно хмарною з проясненнями. Попри ймовірність короткочасних грозових дощів, майже по всій території країни зберігатиметься спекотна температура повітря.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

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