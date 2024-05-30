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Магнитные бури 30 мая – как защититься от космической непогоды

30 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 30 мая — метеозависимых ждет опасность
Девушка страдает от головных болей. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 30 мая, произойдет магнитная буря . Сила магнитной бури рухнет, магнитосфера Земли будет оставаться в основном спокойной.

Об этом можно узнать в графике, обнародованном на сайте Meteoagent .

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Магнитные бури 30 мая

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности, отмеченного К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и последствия для людей и техники.

Сегодня 29 мая еще держится небольшая магнитная буря, не превышающая 4 балла силы. Уже 30 мая ее сила рухнет и наступит геомагнитная тишина, прогнозируемая к 7 июня. В эти дни ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что указывает на умеренное магнитное волнение без появления магнитных бурь.

Магнитные бури 30 мая — как защититься от космических невзгод - фото 1
График магнитных бурь на сайте Meteoagent. Фото: скриншот

Что делать, чтобы защититься от магнитных бурь

  • ограничить употребление кофеина и алкогольных напитков;
  • снизить уровень физической и эмоциональной нагрузки;
  • соблюдать ежедневный распорядок дня;
  • проводить больше времени на свежем воздухе и искать положительные эмоции;
  • питаться сбалансированно и регулярно;
  • обеспечить себе достаточный отдых и избегать тяжелого физического труда;
  • спать по крайней мере 7-8 часов в сутки.

Что касается погоды, то в Украине и Киеве 3 мая будет преимущественно облачной с прояснениями. Несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, почти на всей территории страны будет сохраняться жаркая температура воздуха.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета . Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

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