Магнитные бури 30 мая — метеозависимых ждет опасность

Магнитные бури 30 мая – как защититься от космической непогоды
В четверг, 30 мая, произойдет магнитная буря . Сила магнитной бури рухнет, магнитосфера Земли будет оставаться в основном спокойной.
Об этом можно узнать в графике, обнародованном на сайте Meteoagent .
Магнитные бури 30 мая
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности, отмеченного К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и последствия для людей и техники.
Сегодня 29 мая еще держится небольшая магнитная буря, не превышающая 4 балла силы. Уже 30 мая ее сила рухнет и наступит геомагнитная тишина, прогнозируемая к 7 июня. В эти дни ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что указывает на умеренное магнитное волнение без появления магнитных бурь.
Что делать, чтобы защититься от магнитных бурь
- ограничить употребление кофеина и алкогольных напитков;
- снизить уровень физической и эмоциональной нагрузки;
- соблюдать ежедневный распорядок дня;
- проводить больше времени на свежем воздухе и искать положительные эмоции;
- питаться сбалансированно и регулярно;
- обеспечить себе достаточный отдых и избегать тяжелого физического труда;
- спать по крайней мере 7-8 часов в сутки.
Что касается погоды, то в Украине и Киеве 3 мая будет преимущественно облачной с прояснениями. Несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, почти на всей территории страны будет сохраняться жаркая температура воздуха.
Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета . Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.
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