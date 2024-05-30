Магнитные бури 30 мая — метеозависимых ждет опасность

Девушка страдает от головных болей. Фото: pixabay.com

В четверг, 30 мая, произойдет магнитная буря . Сила магнитной бури рухнет, магнитосфера Земли будет оставаться в основном спокойной.

Об этом можно узнать в графике, обнародованном на сайте Meteoagent .

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Магнитные бури 30 мая

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности, отмеченного К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и последствия для людей и техники.

Сегодня 29 мая еще держится небольшая магнитная буря, не превышающая 4 балла силы. Уже 30 мая ее сила рухнет и наступит геомагнитная тишина, прогнозируемая к 7 июня. В эти дни ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что указывает на умеренное магнитное волнение без появления магнитных бурь.

График магнитных бурь на сайте Meteoagent. Фото: скриншот

Что делать, чтобы защититься от магнитных бурь

ограничить употребление кофеина и алкогольных напитков;

снизить уровень физической и эмоциональной нагрузки;

соблюдать ежедневный распорядок дня;

проводить больше времени на свежем воздухе и искать положительные эмоции;

питаться сбалансированно и регулярно;

обеспечить себе достаточный отдых и избегать тяжелого физического труда;

спать по крайней мере 7-8 часов в сутки.

Что касается погоды, то в Украине и Киеве 3 мая будет преимущественно облачной с прояснениями. Несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, почти на всей территории страны будет сохраняться жаркая температура воздуха.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета . Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.