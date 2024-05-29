З сонця у дощ — в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра буде 30 градусів попри грозу
Погода в Україні та Києві 30 травня буде переважно хмарною з проясненнями. Попри ймовірність короткочасних грозових дощів, майже по всій території країни зберігатиметься спекотна температура повітря.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Погода в Україні та Києві 30 травня
За повідомленням синоптиків, завтра скрізь, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +12...+17°С, в Карпатах +7...+12°С, вдень +20...+25°С, на південному сході — +24...+29°С.
У Київській області завтра також варто чекати на грозові дощі. Температура вночі +12...+17°С, вдень +20...+25°С.
У столиці вночі +14...+16°С, вдень +22...+24°С.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогоріч у червні очікується аномально висока температура, яка буде вищою за середньокліматичну норму.
Водночас про насування грозового фронтру також повідомляла народна синоптикиня Наталка Діденко.
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