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З сонця у дощ — в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра буде 30 градусів попри грозу

29 травня 2024 17:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві 30 травня
Злива в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні та Києві 30 травня буде переважно хмарною з проясненнями. Попри ймовірність короткочасних грозових дощів, майже по всій території країни зберігатиметься спекотна температура повітря.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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За повідомленням синоптиків, завтра скрізь, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +12...+17°С, в Карпатах +7...+12°С, вдень +20...+25°С, на південному сході — +24...+29°С.

погода по україні 30 травня
Погода по Україні 30 травня. Джерело: Укргідрометцентр

У Київській області завтра також варто чекати на грозові дощі. Температура вночі +12...+17°С, вдень +20...+25°С.

У столиці вночі +14...+16°С, вдень +22...+24°С.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогоріч у червні очікується аномально висока температура, яка буде вищою за середньокліматичну норму.

Водночас про насування грозового фронтру також повідомляла народна синоптикиня Наталка Діденко

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